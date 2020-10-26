رضا عبد العال: تشاتشيتش يتحمل الخسارة والحكم ظلم بيراميدز





أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز يتحمل خسارة لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "المدرب يتحمل خسارة اللقب بسبب التشكيل، وعمر جابر كان خارج نطاق الخدمة تمامًا فى هذا اللقاء، وهناك لاعبين كانوا بعيد عن المستوي".

وأضاف: "حكم اللقاء كان سييء للغاية وهناك لاعبين من الفريق المغربي يستحقون الطرد بعد الإعتداء على محمد فاروق".





وأكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكاميروني أليوم نيانت، ظلم فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، مشددًا على أنه من أسباب خسارة لقب الكونفيدرالية.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الحكم الكاميروني ظلم فريق بيراميدز من خلال هذه المباراة وخاصة الهدف الذى سجله نهضة بركان من لمسة يد واضحة للغاية".