تعرف على تفاصيل إصابة نجم برشلونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل إصابة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق، التي لحقت به خلال مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بالكامب نو.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد تلقى هزيمة في معقله أمام الغريم التقليدي ريال مدريد  بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرز للمرينجي فالفيردي وعادل آنسو فاتي النتيجة لصالح برشلونة، وعاد سيرجيو راموس ولوكا مودريتش ليخطفا هدفا الانتصار لكتيبة زيدان.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، فإن فيليب كوتينيو تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وستكون مدة غيابه متوقفه على إتمام شفائه.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن فيليب كوتينيو سيغيب عن برشلونة في لقاء يوفنتوس في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نادي برشلونة من تراجع على مستوي النتائج خلال الفترة الأخيرة، وهناك غضب داخل كتالونيا من الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق.

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