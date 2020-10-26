مدرب الاتحاد السابق: غياب أنطوي عن هجوم بيراميدز تسبب في خسارة الكونفدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد نور، مدرب نادي الاتحاد السكندري سابقًا، إن تشتاشتيش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أخطأ في تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد نور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " غياب أنطوي عن هجوم بيرميدز تسبب في خسارة الكونفدرالية وكان هناك تأليف في تشكيل بيراميدز من قبل مدربه".

وتطرق محمد نور في حديثه حول رحيل طلعت يوسف عن الاتحاد السكندري وتولي حسام حسن، كاشفًا: "كابتن طلعت يوسف استقال ومحمد مصيلحي رفض في البداية ولكنه وافق بعد ذلك احترامًا لرغبة الكابتن طلعت يوسف، وحسام حسن مدرب كبير وأول خطواته بالفوز في كأس مصر جيدة وسيشكل نتائج جيدة مع الفريق السكندري".

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