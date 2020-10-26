مدرب الاتحاد السابق: غياب أنطوي عن هجوم بيراميدز تسبب في خسارة الكونفدرالية









قال محمد نور، مدرب نادي الاتحاد السكندري سابقًا، إن تشتاشتيش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أخطأ في تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.





وأكد محمد نور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " غياب أنطوي عن هجوم بيرميدز تسبب في خسارة الكونفدرالية وكان هناك تأليف في تشكيل بيراميدز من قبل مدربه".



