حماية المستهلكين على كل المستويات من خلال الحماية المحسنة لنظام التشغيل ويندوز

شركة «إسيت» العالمية والرائدة في مجال الأمن السيبراني، أطلقت اليوم إصدارات جديدة من منتجات الأمن المتخصصة لنظام التشغيل "ويندوز" للمستهلكين. تعمل الإصدارات الجديدة على ترقية الحماية في حلول "إسيت لأمن الإنترنت" و "مضاد الفيروسات NOD32 من إسيت" و"الحماية الذكية الممتازة من إسيت".





تغطي المجموعة الواسعة من التحسينات الأمنية اكتشاف البرامج الضارة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأمن كلمة المرور ودعم المنزل الذكي، بما يتماشى مع هدف «إسيت» المتمثل في إنشاء عالم رقمي أكثر أمانًا يستمتع به الجميع. مع الحجم المتزايد للهجمات الإلكترونية المبلغ عنها بإستمرار، من الهام تأمين المستخدمين في أنشطتهم عبر الإنترنت. تتناول تحديثات المنتج المشكلات الرئيسية، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت والتهديدات المتعلقة بالخدمات المصرفية وسرقة الهوية وتسريب المعلومات الشخصية وكلمات المرور المسروقة وأمن الجهاز المتصل.





تعمل «إسيت» باستمرار على تحسين حلولها لضمان تزويد المستخدمين بأحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني مع الحفاظ على أقل تأثير على نظام التشغيل. تجلب التحديثات ضبطًا دقيقًا لنظام منع التطفل المستند إلى المضيف ووحدات التعلم الآلي المتقدمة.





تتضمن التحديثات الرئيسية الأخرى "إدارة أدوات فحص ويندوز" ( (WMI الجديدة وتسجيل النظام القادر على اكتشاف البرامج الضارة التي تستخدم WMI أو السجل بشكل ضار. تم تحسين وحدة "الإتصال المنزلي" أيضًا من خلال اكتشاف أفضل للجهاز المتصل واستكشاف مشكلات الأمن وإصلاحها.





يعد الأمن المالي أولوية قصوى، وتتميز الخدمات المصرفية وحماية الدفع التي تمت ترقيتها بوضع متصفح آمن خاص يمكن للمستخدمين من خلاله الدفع عبر الإنترنت بأمان. تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تشغيل أي متصفح مدعوم في الوضع الآمن افتراضيًا. مع تشغيل الوضع الآمن يتم تشفير اتصال لوحة المفاتيح والفأرة بالمتصفح للحماية من تسجيل لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك، تُعلم الخدمات المصرفية وحماية الدفع الآن المستخدمين عند تشغيل "بروتوكول سطح المكتب البعيد" (RDP) لتنبيههم من خطر إساءة استخدام البرامج الضارة لـ RDP.





وأخيرًا، تمت إعادة بناء "مدير كلمة المرور من إسيت" بالكامل بوظائف جديدة مثل تسجيل الخروج عن بُعد من مواقع الويب ومسح سجل المتصفح عن بُعد، وهو متاح عبر كل من ملحقات المستعرض وتطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية.





وتعليقًا على التحديثات، صرح "ماتي كريشتوفيك"، مدير المنتجات في «إسيت»، وقال: "مع استمرار تطور التهديدات الإلكترونية من حيث التطور والتكرار، من الضروري حماية المستهلكين وأجهزتهم على كل المستويات. تعد التكنولوجيا محور حياتنا، من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى المنازل المتصلة ، لذلك من المهم الاَن أن تكون تقنيتنا الشخصية آمنة ومأمونة. نحن فخورون بتقديم أحدث تحديثات منتجات الأمن المتعلقة بنظام التشغيل ويندوز للمستهلكين، مما يعكس تفانينا في التحسين والابتكار باستمرار من أجل توفير تجربة رقمية آمنة للجميع ".



