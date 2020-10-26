جميلة عوض تكشف تفاصيل دورها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"





كشفت الفنانة جميلة عوض، تفاصيل دورها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" مشيرة إلى أن دورها عبارة عن قصة فتاة مصابة بالبهاق من صغرها ومن يصاب به من صغره يتعرض للتنمر طول حياته، مقارنة بمن يصاب به في مرحلة عمرية أكبر.

وأضافت في تصريحات إعلامية: أن المسلسل يعكس الحياة الاجتماعية للمصابات بالبهاق وكيفية التعايش معه؟ فهي نموذج للتحدي والتعايش مع المرض وتحقق ذاتها في عملها,





واشارت إلى أنها قرات كثيراً عن المرض بشكل علمي قبل أداء الدور لكنها اعتمدت في أداء دورها من ناحية المشاعر على مشاهدة مصابات في فيديوهات مختلفة عبرن فيها عن تعايشهن مع المرض وماساتهن.

وكشفت جميلة أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من إمبارح من مصابات بالهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية".







