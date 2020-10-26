"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:34 ص
بوابة الفجر
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أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب، حيث أكد أن إجمالي جميع اللجان بلغ 653554، وكان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 174621، وجاءت الأصوات الباطلة 19315، كما جاءت الصحيحة 155306.

وجاءت إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

محمد أبو العينين 125758

زكي عباس عبد الظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801

مصطفي محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضي منصور 16613

أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

 وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

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