"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب، حيث أكد أن إجمالي جميع اللجان بلغ 653554، وكان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 174621، وجاءت الأصوات الباطلة 19315، كما جاءت الصحيحة 155306.





وجاءت إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:





محمد أبو العينين 125758





زكي عباس عبد الظاهر 83995





منتصر رياض حجاج 29487





عبد الرحيم علي 19756





شريف بركات أحمد 1488





مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570





هدي عدلي الملاح 2405





محمود محمد محمود 3407





ميرفت إبراهيم غانم 2430





رجب أحمد 3988





أحمد سمير محمد 6837





أحمد مجدي 1215





ناصر فاروق عبد الحميد 1801





مصطفي محمد مرسي 900





أسامة عبد الله صالح 999





رحاب محمود عثمان 5425





أحمد مرتضي منصور 16613





أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.





ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.





وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:





•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.





•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.





ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.



