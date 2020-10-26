تعرف على أغاني ألبوم أريانا جراندي الجديد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
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كشفت النجمة العالمية إريانا جراند عن أغنيات ألبومها الغنائى الذى يحمل اسم "Positions"، لافتة إلى أنه يضم 14 أغنية.

وفور إعلان النجمة العالمية عن ألبومها ازداد من حماس محبيها وعشاقها، وجعلهم فى حالة ترقب لإطلاق الالبوم الذى حدد له يوم 30 أكتوبر الجارى  لإصداره.


أسماء أغنيات الألبوم 

 shut up

 34+35

 motive (feat. Doja Cat)

 just like magic

 off the table (feat. The Weeknd)

 six thirty

 safety net (feat. Ty Dolla $ign)

my hair

 nasty

 west side

 love language

 positions

 obvious

 

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