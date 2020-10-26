تعرف على أغاني ألبوم أريانا جراندي الجديد
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
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كشفت النجمة العالمية إريانا جراند عن أغنيات ألبومها الغنائى الذى يحمل اسم "Positions"، لافتة إلى أنه يضم 14 أغنية.
وفور إعلان النجمة العالمية عن ألبومها ازداد من حماس محبيها وعشاقها، وجعلهم فى حالة ترقب لإطلاق الالبوم الذى حدد له يوم 30 أكتوبر الجارى لإصداره.
أسماء أغنيات الألبوم
shut up
34+35
motive (feat. Doja Cat)
just like magic
off the table (feat. The Weeknd)
six thirty
safety net (feat. Ty Dolla $ign)
my hair
nasty
west side
love language
positions
obvious