تعرف على أغاني ألبوم أريانا جراندي الجديد

كشفت النجمة العالمية إريانا جراند عن أغنيات ألبومها الغنائى الذى يحمل اسم "Positions"، لافتة إلى أنه يضم 14 أغنية.





وفور إعلان النجمة العالمية عن ألبومها ازداد من حماس محبيها وعشاقها، وجعلهم فى حالة ترقب لإطلاق الالبوم الذى حدد له يوم 30 أكتوبر الجارى لإصداره.









أسماء أغنيات الألبوم





shut up





34+35





motive (feat. Doja Cat)





just like magic





off the table (feat. The Weeknd)





six thirty





safety net (feat. Ty Dolla $ign)





my hair





nasty





west side





love language





positions





obvious