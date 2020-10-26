برومو "الجو جميل" للهضبة عمرو دياب تريند يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
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طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "الجو جميل" والتي ستطرح كاملة خلال الفترة القادمة.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر البرومو قائمة  الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يابلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

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