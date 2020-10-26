بالأرقام.. نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في الأقصر

قال رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى قسم الأقصر، إن الاقتراع تم في لجنة فرعية، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا 121249 ناخبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.





وجاءت أصوات المرشحين كالتالي:





الطيري 3963 صوتا





عبادي رسيدي 11710





أحمد إدريس 1632





أحمد حسين 1783





ناهد أحمد 201





عبد اللله علي 7542





بغداد مصطفي 401





حسني محمد علي 581





خالد عبد المعطي 4855





أحمد يوسف 217





بهاء الدين أبو الحمد 12544





عللاء الدين راشد 4702





خالد فكرى 1101





أيمن فؤاد 431





محمد محمود 352





هاني ثروت مقار 7187





الحسين بكري نوبي 5898





حمدي أحمد 1340





إبراهيم عبد الصبور 611





نوبي سيد حسين 2021





طاهر محمد محمود 635





منتصر عبده همام 1882





الهام علي 199





عبد الهادي رزق 2779





عبد المعز بكري 1198





أحمد سيد أحمد 251





ممدوح الطيري زكي 55





عمار معوض 163





كرم خليل 1329





جرجس تواضروس 507





عبد الرحمن حسين 12065





جمال أسماعيل 8186





كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 45255ـ فيما حصلت قائمة نداء مصر 51534.





أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.





ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.





وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:





•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.





•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.





ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.





وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.