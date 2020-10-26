بالأرقام.. نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في الأقصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
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قال رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى قسم الأقصر، إن الاقتراع تم في لجنة فرعية، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا 121249 ناخبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.

وجاءت أصوات المرشحين كالتالي:

الطيري 3963 صوتا

عبادي رسيدي 11710

أحمد إدريس 1632

أحمد حسين 1783

ناهد أحمد 201

عبد اللله علي 7542

بغداد مصطفي 401

حسني محمد علي 581

خالد عبد المعطي 4855

أحمد يوسف 217

بهاء الدين أبو الحمد 12544

عللاء الدين راشد 4702

خالد فكرى 1101

أيمن فؤاد 431

محمد محمود 352

هاني ثروت مقار 7187

الحسين بكري نوبي 5898

حمدي أحمد 1340

إبراهيم عبد الصبور 611

نوبي سيد حسين 2021

طاهر محمد محمود 635

منتصر عبده همام 1882

الهام علي 199

عبد الهادي رزق 2779

عبد المعز بكري 1198

أحمد سيد أحمد 251

ممدوح الطيري زكي 55

عمار معوض 163

كرم خليل 1329

جرجس تواضروس 507

عبد الرحمن حسين 12065

جمال أسماعيل 8186

كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 45255ـ فيما حصلت قائمة نداء مصر 51534.

أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

 وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

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