نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسكندرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
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تنشر "الفجر"، نتائج الدائرة الأولى في الإسكندرية، حيث أعلنت اللجنة العامة نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى قسم الرمل أول وثان.

وأكد المستشار رئيس اللجنة، أن المقيدين 704146، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم حوالي 100440.

ولفت، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت لـ25192 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 75248.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا

محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217

على الدسوقى أحمد عبدالمولى  20357

عفيفى كامل عفيفى إبراهيم  19779

نشوى محمد حسن على بدوى 7683

الهام خميس  ابراهيم حسن 14998

عمر جمال عمر محمد    17619

نادر محمود عبده عبدالهادى   4281

فوزيه حسين فارس  حسين الصواف   4424

سعيد حسن كتانه حسن    9390

محمد احمد محمد عمر الغباشى   4693

معتز محمود السيد شحاته 3062

محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463

على سعد ابوشريبه 1849

حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757

ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830

حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047

ايمن متولى السيد سلام 2061

محمد أحمد حسن محمد الجزار  2440

محمد مصطفى بهيج زيد  1628

احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374

سمير محمود عبد الجواد السيد  3859

سحر محمود محمد السيد الغريانى  4225

احمد عبده عبدربه السيد 3037

محمد حسن حسن الرشيدى 3057

على ثابت حمد الله على 2122

احمد محمد مبروك على 2306

عايده احمد عبدالله حلاوة  2440

ماجد مجدى جاد حكيم 3787

احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933

هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى  2550

اسلام السيد احمد حسنين على 1679

كريم عبدالحميد عثمان احمد 916

صبريه عبدالعزيز محمد احمد  3713

حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211

مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621

محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462

منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060

مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224

أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

 وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

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