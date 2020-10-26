نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسكندرية
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:56 ص
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تنشر "الفجر"، نتائج الدائرة الأولى في الإسكندرية، حيث أعلنت اللجنة العامة نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى قسم الرمل أول وثان.
وأكد المستشار رئيس اللجنة، أن المقيدين 704146، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم حوالي 100440.
ولفت، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت لـ25192 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 75248.
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا
محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217
على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357
عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779
نشوى محمد حسن على بدوى 7683
الهام خميس ابراهيم حسن 14998
عمر جمال عمر محمد 17619
نادر محمود عبده عبدالهادى 4281
فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424
سعيد حسن كتانه حسن 9390
محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693
معتز محمود السيد شحاته 3062
محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463
على سعد ابوشريبه 1849
حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757
ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830
حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047
ايمن متولى السيد سلام 2061
محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440
محمد مصطفى بهيج زيد 1628
احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374
سمير محمود عبد الجواد السيد 3859
سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225
احمد عبده عبدربه السيد 3037
محمد حسن حسن الرشيدى 3057
على ثابت حمد الله على 2122
احمد محمد مبروك على 2306
عايده احمد عبدالله حلاوة 2440
ماجد مجدى جاد حكيم 3787
احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933
هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550
اسلام السيد احمد حسنين على 1679
كريم عبدالحميد عثمان احمد 916
صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713
حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211
مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621
محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462
منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060
مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224
أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.
ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.
وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:
•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.
•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.
ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.
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