نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسكندرية

تنشر "الفجر"، نتائج الدائرة الأولى في الإسكندرية، حيث أعلنت اللجنة العامة نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى قسم الرمل أول وثان.





وأكد المستشار رئيس اللجنة، أن المقيدين 704146، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم حوالي 100440.





ولفت، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت لـ25192 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 75248.





وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:





أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا





محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217





على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357





عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779





نشوى محمد حسن على بدوى 7683





الهام خميس ابراهيم حسن 14998





عمر جمال عمر محمد 17619





نادر محمود عبده عبدالهادى 4281





فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424





سعيد حسن كتانه حسن 9390





محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693





معتز محمود السيد شحاته 3062





محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463





على سعد ابوشريبه 1849





حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757





ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830





حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047





ايمن متولى السيد سلام 2061





محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440





محمد مصطفى بهيج زيد 1628





احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374





سمير محمود عبد الجواد السيد 3859





سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225





احمد عبده عبدربه السيد 3037





محمد حسن حسن الرشيدى 3057





على ثابت حمد الله على 2122





احمد محمد مبروك على 2306





عايده احمد عبدالله حلاوة 2440





ماجد مجدى جاد حكيم 3787





احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933





هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550





اسلام السيد احمد حسنين على 1679





كريم عبدالحميد عثمان احمد 916





صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713





حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211





مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621





محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462





منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060





مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224





أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.





ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.





وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:





•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.





•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.





ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.



