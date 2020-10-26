بـ48 ألف صوت.. اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمطروح تعلن تقدم القائمة الوطنية
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:51 ص
Advertisements
قال المستشار موسى أحمد خليل النحراوي، رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى في محافظة مرسى مطروح، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة لللجنة العامة 95 ألفا و368 صوتا، مؤكدا أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 69 ألفًا 662 صوتًا.
وأضاف رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى في محافظة مرسى مطروح، أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 11652 صوت، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 58016 صوتًا، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة الوطنية من أجل مصر 48254 صوتا، ونداء مصر 9756 صوتا.
وفيما يخص المقعد الفردى، فإن إجمالي عدد الناخبين أمام اللجان 69 ألفا و662 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 64 ألفا و67 صوتا، وأن إجمالي عدد الأصوات الباطلة هو 5 آلاف و595 صوتا وإجمالي الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح هي:
جمال عبد الله قاسم رسلان 24974
ياسين محمد صالح عبد الله 14568
رسمية عبد الحافظ محمد نوح 683
عبد الحميد عبد الله لطيف 773
مهدى عبده مهدى خميس 6021
سعيد سليمان حسين سليمان 106
عبد الله حسن خضرى 223
عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963
عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664
خميس أبو بكر محمود حسين 92
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.
ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.
وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:
•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.
•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.
ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا