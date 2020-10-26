بـ48 ألف صوت.. اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمطروح تعلن تقدم القائمة الوطنية

قال المستشار موسى أحمد خليل النحراوي، رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى في محافظة مرسى مطروح ، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة لللجنة العامة 95 ألفا و368 صوتا، مؤكدا أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 69 ألفًا 662 صوتًا.





وأضاف رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى في محافظة مرسى مطروح، أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 11652 صوت، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 58016 صوتًا، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة الوطنية من أجل مصر 48254 صوتا، و نداء مصر 9756 صوتا.

وفيما يخص المقعد الفردى، فإن إجمالي عدد الناخبين أمام اللجان 69 ألفا و662 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 64 ألفا و67 صوتا، وأن إجمالي عدد الأصوات الباطلة هو 5 آلاف و595 صوتا وإجمالي الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح هي:

جمال عبد الله قاسم رسلان 24974

ياسين محمد صالح عبد الله 14568

رسمية عبد الحافظ محمد نوح 683

عبد الحميد عبد الله لطيف 773

مهدى عبده مهدى خميس 6021

سعيد سليمان حسين سليمان 106

عبد الله حسن خضرى 223

عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963

عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664

خميس أبو بكر محمود حسين 92

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.



