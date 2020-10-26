قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.



