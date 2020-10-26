جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين 24 أكتوبر، وذلك حينما يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي. 

ويتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدف، وبفارق 3 أهداف عن محمد شريف لاعب إنبي وصاحب المركز الثاني. 

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي :-

1- عبد الله السعيد 17 هدف.  
2-محمد شريف 14 هدف.                          
3- والتير بواليا  13 هدف.                           
4سيف الدين الجزيري 11 هدف. 
5-مصطفى محمد 10 أهداف.                       
6-محمود علاء 11 هدف.                        
7-جون انطوي 9 أهداف.                          
8-حسام حسن 9 أهداف.

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