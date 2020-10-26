حمادة هلال: كنت ناوي أحذف كلمة "الشخلعة" من "الشرع محللى أربعة"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال الفنان حمادة هلال، إنه كان ينوى حذف كلمة "الشخلعة" من أغنيته الجديدة الشرع محللي أربعة".

وتابع خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى،": "كنت هعدل كلمة الشخلعة وأنا بعد يوم من نشر البرومو بيوم واحد أنا شلته".

وأكد أن الأغنية تحمل رسالة إيجابية وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشدداً، على أنه يعمل دائماً على حماية سمعته وحريص كل الحرص على احترام محبيه ومن يستمع له.

أخبار تهمك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 20 ساعة

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 8 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

03:16 ص

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

11:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه