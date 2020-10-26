حمادة هلال: كنت ناوي أحذف كلمة "الشخلعة" من "الشرع محللى أربعة"

قال الفنان حمادة هلال، إنه كان ينوى حذف كلمة "الشخلعة" من أغنيته الجديدة الشرع محللي أربعة".





وتابع خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى،": "كنت هعدل كلمة الشخلعة وأنا بعد يوم من نشر البرومو بيوم واحد أنا شلته".





وأكد أن الأغنية تحمل رسالة إيجابية وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشدداً، على أنه يعمل دائماً على حماية سمعته وحريص كل الحرص على احترام محبيه ومن يستمع له.



