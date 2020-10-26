برشلونة يتلقى ضربة موجعة عقب خسارة الكلاسيكو









كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني تلقى ضربة قوية، وذلك بعد هزيمته من ريال مدريد في كلاسيكو بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وفاز ريال مدريد على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى.





وتابع بيان النادي، أن مدة غياب كوتينيو عن برشلونة، تعتمد على مدى تعافي اللاعب من الإصابة.



