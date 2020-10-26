شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا توجد نيه داخل الاتحاد الإفريقي لتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد له يوم السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وتحدث شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، قائلا: "الاتحاد الأفريقي رفض طلب الزمالك بتأجيل النهائي الأفريقي لمدة يومين، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتقام أول نوفمبر المقبل".  

وتابع: "من الكنترول، نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك، والفريق الأبيض حظوظه في تخطي مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي تصل إلى 70%، بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدف دون رد".

وأتم: "الرجاء المغربي تم استهلاكه بدنيا بعد فوزه بالدوري المغربي مؤخرا، وهذا أمر تأثر به الوداد في مباراته أمام الأهلي، ومثلما استغل الفريق الأحمر الموقف سيستغل الزمالك الموقف أيضا أمام الرجاء، ليكون نهائي دوري أبطال أفريقيا في السادس من نوفمبر المقبل، مصريا خالصا".

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