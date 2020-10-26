شاهد.. كيف استعد "ذا روك" يستعد لفيلم "Black Adam"





واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم.





وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين له خلال المران.





وأكد أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا :" ممتن للطحن".





ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين



