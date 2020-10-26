مخرج فلسطيني يفوز بجائزة مينا مسعود في مهرجان الجونة

فاز الفلسطيني أمين نايفة مخرج فيلم "200 متر" الذي عرض اليوم ضمن فعاليات المهرجان. بجائزة مؤسسة مينا مسعود الخيرية"

وأعلن مينا مسعود، عن الجائزة من خلال رسالة مصورة.

فيلم "200 متر" إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وهو العمل الذي ينافس علي جوائز المسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.



