مخرج فلسطيني يفوز بجائزة مينا مسعود في مهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
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فاز الفلسطيني أمين نايفة مخرج فيلم "200 متر" الذي عرض اليوم ضمن فعاليات المهرجان. بجائزة مؤسسة مينا مسعود الخيرية"

وأعلن مينا مسعود، عن الجائزة من خلال رسالة مصورة.
 
فيلم "200 متر" إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وهو العمل الذي ينافس علي جوائز المسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.

ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، وتفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور أرابيا لتمكين الشباب والأطفال.

 يذكر أن EDA هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، حيث تقدم المؤسسة جائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة بشكل سنوي، و


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