برشلونة يتراجع وريال سوسيداد يتربع على صدارة .. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتربع ريال سوسيداد على عرش ترتيب الدوري الإسباني، عقب تحقيقه فوزه الثالث على التوالي، وجاء على حساب ضيفه هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


وبهذا الفوز تمكن الباسكي من رفع رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ريال مدريد حامل لقب الليجا للنسخة الماضية.



 وتمكن الميرنجي من خطف فوزاً ثميناً السبت الماضى على غريمه التقليدي فريق برشلونة في معقل رأسه "ملعب كامب نو" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.


وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد تراجع برشلونة وتربع ريال سوسيداد كالآتي:-


1 – ريال سوسيداد 14 نقطة

2 – ريال مدريد 13 نقاط

3 – غرناطة 13 نقاط

4 – فياريال 11 نقطة

5 – أتلتيكو مدريد 11 نقطة

6 –أوساسونا 10 نقاط

7_ قادش 10 نقاط

8 _إلتشي 10 نقاط

9 – خيتافي 10 نقاط

10 – ريال بيتيس 9 نقاط

11 – إيبار 8 نقاط

12 – برشلونة 7 نقاط

13 – إشبيلية 7  نقاط

14 –فالنسيا 7 نقاط

15 – أتلتيك بيلباو 6 نقاط

16 – هويسكا 5 نقاط

17 – سيلتا فيجو 5 نقاط

18 – ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط

19 – بلد الوليد 3 نقاط

20 – ليفانتي 3 نقاط

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