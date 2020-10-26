السلحدار: الزمالك سيلعب بالتشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي









أكد أدهم السلحدار، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن مباراة الغد بين الزمالك والدراويش ستمثل أهمية كبيرة للفريقين.





وقال السلحدار فى حديثه عبر برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten"، أن الزمالك يسعى إلى حسم وصافة الدوري و حجز مقعد في دوري الأبطال الافريقي، كما يرغب الفريق الإسماعيلي فى تحسين وضعه بجدول الدوري ، حيث أن المركز الحادي عشر لا يليق بإسم و مكانة قلعة الدراويش.



