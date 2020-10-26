محمد ياسين يقود بورفؤاد خلفا ل " الصاوي "

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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اعلن مجلس ادارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة المهندس أحمد البربري عن تعيين محمد ياسين كمديرا فنيا للفريق الأول بالنادي ، خلفا لطارق الصاوي والذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق .

هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون ل "ياسين " خلال الساعات القليلة القادمة ، وكان المدير الفني الجديد قد سبق له قيادة الفريق البورفؤادي قبل ذلك .

يذكر أن فريق بورفؤاد قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثالث محتلا للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة ، والتي ظل يصارع على حجز بطاقة التأهل فيها مع فريق بورتو الذي حسمها في الجولة الأخيرة .

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