محمد ياسين يقود بورفؤاد خلفا ل " الصاوي "
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
ايمان الجعيدي
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اعلن مجلس ادارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة المهندس أحمد البربري عن تعيين محمد ياسين كمديرا فنيا للفريق الأول بالنادي ، خلفا لطارق الصاوي والذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق .
هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون ل "ياسين " خلال الساعات القليلة القادمة ، وكان المدير الفني الجديد قد سبق له قيادة الفريق البورفؤادي قبل ذلك .
يذكر أن فريق بورفؤاد قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثالث محتلا للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة ، والتي ظل يصارع على حجز بطاقة التأهل فيها مع فريق بورتو الذي حسمها في الجولة الأخيرة .
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