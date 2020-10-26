نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومانسية!

أعلنت الممثلة اللبنانية الشابة جويّ هاني خطوبتها وموافقتها على طلب يدها بطريقة رومنسية من قبل حبيبها.





ونشرت هاني عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" صورة من لحظات التقدم لها بطلب الزواج، معلقةً: "قلت نعم للغريب الذي دخل حياتي من العدم وأصبح شريكي إلى الأبد".



