نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومانسية!

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الممثلة اللبنانية الشابة جويّ هاني خطوبتها وموافقتها على طلب يدها بطريقة رومنسية من قبل حبيبها.

ونشرت هاني عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" صورة من لحظات التقدم لها بطلب الزواج، معلقةً: "قلت نعم للغريب الذي دخل حياتي من العدم وأصبح شريكي إلى الأبد". 

يُذكر ان جويّ تشارك في الموسم الحالي في بطولة مسلسل "عرس الحارة من كتابة مروان قاووق وإخراج كنان اسكندراني، الى جانب الممثلين اللبنانيين والسوريين وهم عبد المنعم عمايري، صباح الجزائري، طلال مارديني، صلاح تيزاني، يوسف حداد، يزن السيد، علاء قاسم، جمال العلي، سحر فوزي ، ليليا الأطرش، صفاء سلطان ، أحمد الزين، أسعد رشدان، جوي سلامة، جورج دياب، جو صادر، نيكولا مزهر وسواهم .

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