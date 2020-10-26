الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان الأهلي عن تعاقده مع بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان مسئولو النادي الأهلي، أنهوا اتفاقهم مع نظائرهم في الرجاء، لانتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن النادي الأهلي سوف يعلن عن صفقة بدر بانون، بشكل رسمي، بعد فراغ نادي الرجاء المغربي، من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واوضحت وفقا لمصادر داخل النادي الأهلي، أن الأحمر أنهى كافة الأمور، ولكن يستعد نادي الرجاء لخوض مباراة حاسمة أمام الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، لذا احترم الأهلي اتفاقه معهم، وعلى ضوء ذلك تم تأجيل الإعلان.

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي، يحل ضيفًا على نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا بهدف دون رد أمام الرجاء البيضاوي المغربي، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وسوف يعلن الأهلي، صفقة بانون، حال خروج الرجاء، أو سيؤجل الصفقة حتى نهاية دوري الأبطال، حال صعود الرجاء إلى لقاء النهائي.

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