موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل برشلونة ضيفاً على ملعب "أليانز ستاديوم" مساء الأربعاء 28 أكتوبر، لمواجهة يوفنتوس، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.



ويبحث الفريقان عن فوزهما الثاني في البطولة، بعد أن تغلب برشلونة على فرينكفاروزي المجري بخماسية مقابل هدف، وانتزع يوفنتوس فوزاً غالياً أمام دينامو كييف الأوكراني.


ويطمح يوفنتوس وبرشلونة في تحقيق الفوز، لتصدر المجموعة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ16 من البطولة.

وستكون تلك المواجهة الأولى بين النجمين، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي نجم برشلونة، منذ أن انتقل الدون للسيدة العجوز.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.

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