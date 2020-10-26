كيف أنهت العليا للانتخابات المشاكل القديمة؟.. حافظ أبو سعدة يجيب (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:17 ص
شيماء حسن
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أكد حافظ أبو سعدة، رئيس منظمة مصر لحقوق الإنسان أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنها أنهت جميع الممارسات التي كانت منتشرة قديمًا في الانتخابات والتي كانت تؤثر في نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأضاف "أبو سعدة" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الهيئة القضائية المستقلة أخفت جميع المشاكل المتعلقة بالبطاقة الدوارة وتسويد البطاقات وأصبح الدخول إلى اللجان بطريقة مرنة، وكل الملاحظات التي تركز عليها كل المنظمات الدولية اختفت".

وأكد أن وجود هذه الهيئة ساعد على اختفاء كل أشكال التدخل مثل نقل موظفي الدولة إلى مقار الانتخابات ومنع دخول أنصار مرشحين بعينهم، موضحًا أن ما يحدث خارج اللجان هي مخالفات بسيطة ومعتادة ولن تنتهي ولكنها لا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

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