عضو الشيوخ: "الكراتين" اختراع إخواني.. وعلينا عدم الانشغال بالقنوات المعادية (فيديو)

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طالب الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بعدم الانشغال بالقنوات المعادية لمصر والتي تتحدث بلسان جماعة الإخوان الإرهابية وتتعمد نشر الشائعات لتشويه المشهد الانتخابي الحالي.



وأضاف "حسين" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ردًا على محاولات هذه القنوات لتشويه صورة الانتخابات بالإشارة إلى توزيع بعض الرشاوى أو ما اصطلح على تسميته بالمال السياسي "إن الإخوان هو ملوك الكراتين وهو من قاموا بتطويرها منذ التسعينات حتى وصلت إلى شكلها الحالي".



وتابع "الانشغال بما تقوله القنوات المعادية مبالغة كثيرة، تأثير المال موجود منذ أن خلقت الانتخابات من سنة 23 حتى الآن فيه تأثير للناس اللي معاهم فلوس كثير على المواطن البسيط الذي لا يملك الوعي السياسي، ولكن الإخوان من طوروا مسألة المال السياسي حتى وصلنا إلى كراتين الزيت والسكر".



واستطرد عضو مجلس الشيوخ "كان بيروح قبلها بأسبوع ويعطي للناخب الكرتونة، ويطلب منه الثمن يوم التصويت وهذا من التسعينات وليست من الدورات الحالية".



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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.