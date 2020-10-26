أوبرا لندن تبيع لوحة بنحو 13 مليون جنيه إسترليني

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
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قامت دار أوبرا بريطانيا، ببيع لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بمبلغ 12.8 مليون جنيه إسترليني في مزاد علني، بهدف مواجهة الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اللوحة تمثل مدير الأوبرا بين عامي 1945 و1970 السير ديفيد وبستر، وأعلنت الدار أنها ستضطر لبيع اللوحة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وعانت المؤسسات لثقافية البريطانية من خسائر مالية ضخمة بسبب الإقفال خلال مرحلة الحجر المرتبط بالجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا.

وتعتزم الدار اللندنية الشهيرة تنظيم حملة جمع تبرعات، وخفض تكاليفها، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها،
ما تستهدف الحصول على دعم حكومي.

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