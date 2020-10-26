ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس وهيلاس فيرونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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واصل يوفنتوس مسلسل التعادلات في الدوري الإيطالي، بعد أن تعادل مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لهدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة من الكالتشيو بملعب أليانز ستاديوم.
تقدم الضيوف عبر أندريا فافيلي في الدقيقة 60، قبل أن يعادل ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 77.
بهذا التعادل، أصبح رصيد يوفنتوس 9 نقاط في المركز الخامس، مقابل 8 نقاط لهيلاس فيرونا، في المركز الثامن.
وضمن نفس الجولة، فاز كالياري على ضيفه كوروتوني برباعية مقابل هدفين، وتغلب نابولي على مضيفه بينيفينتو بهدفين لهدف.
وتعادل بارما مع ضيفه سبازيا بهدفين لهدفين، وتغلب فيورنتينا على أودينيزي بثلاثية مقابل هدفين.
وأصلح ترتيب أندية الدوري الإيطالي بعد نهاية تلك المباريات على النحو التالي.

1- ميلان 12 نقطة.

2- نابولي 11 نقطة.

3- ساسولو 11 نقطة.

4- إنتر ميلان 10 نقاط.

5- يوفنتوس 9 نقاط.

6- أتالانتا 9 نقاط.

7- سامبدوريا 9 نقاط.

8- هيلاس فيرونا 8 نقاط.

9- روما 7 نقاط.

10- فيورنتينا 7 نقاط.

11- كالياري 7 نقاط.

12- لاتسيو 7 نقاط.

13- بينيفينتو 6 نقاط.

14- سبازيا 5 نقاط.

15- بارما 4 نقاط.

16- جنوى 4 نقاط.

17- بولونيا 3 نقاط.

18- أودينيزي 3 نقاط.

19- تورينو نقطة واحدة.

20- كوروتوني نقطة واحدة.

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