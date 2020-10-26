عضو بـ"الشيوخ": الإخوان ملوك "الكراتين" في الانتخابات على مر تاريخهم (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن القنوات المعادية لمصر والتي تتحدث بلسان جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد نشر الشائعات لتشويه المشهد الانتخابي الحالي.





وأضاف "حسين"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ردًا على محاولات هذه القنوات لتشويه صورة الانتخابات بالإشارة إلى توزيع بعض الرشاوى أو ما اصطلح على تسميته بالمال السياسي "إن الإخوان هم ملوك الكراتين وهم من قاموا بتطويرها منذ التسعينات حتى وصلت إلى شكلها الحالي".





وتابع: "الإنشغال بما تقوله القنوات المعادية مبالغة كثيرة، وتأثير المال موجود منذ أن خلقت الانتخابات من سنة 23 حتى الآن، فيه تأثير للناس اللي معاهم فلوس كثير على المواطن البسيط الذي لا يملك الوعي السياسي، ولكن الإخوان من طوروا مسألة المال السياسي حتى وصلنا إلى كراتين الزيت والسكر".





واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "كان بيروح قبلها بأسبوع ويعطي للناخب الكرتونة، ويطلب منه الثمن يوم التصويت وهذا من التسعينات وليست من الدورات الحالية".



