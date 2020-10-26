بعد انسحاب هانى سلامة.. حسن الرداد البطل الجديد لـ"تحت تهديد السلاح"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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قرر اللقائمون على فيلم "تحت تهديد السلاح" التعاقد مع الفنان حسن الرداد ليكون البطل الجديد للفيلم بعد انسحاب الفنان هانى سلامة.
وأوضح المنتج أحمد السبكى ف تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير.

ويواصل مخرج العمل ماندو العمل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

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