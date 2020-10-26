"هرمونات تتحول إلى سرطان".. بسمة وهبة تكشف تفاصيل مرضها

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها على صحتها بعد إجرائها عملية منذ عدة أيام، قائلة: "الحمد لله.. شوية كده وشوية كده"، لافتا إلى أنها كانت قد أصيبت منذ فترة بنزيف وأجرت جراحة مع أكبر بروفسير بالعالم في هذا التخصص، وشفيت منه.





وأشارت "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه منذ فترة تكرر النزيف، وتوجهت إلى طبيبها السابق، وأرسالها لطبيب آخر في لندن، واكتشف وجود هرمونات نشطة، وهي التي تتحول فيما بعد لسرطان.



