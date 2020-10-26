"مصر لحقوق الإنسان": الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت الممارسات القديمة في الانتخابات (فيديو)

قال حافظ أبو سعدة، رئيس منظمة مصر لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنها أنهت جميع الممارسات التي كانت منتشرة قديمًا في الانتخابات والتي كانت تؤثر في نزاهة وشفافية الانتخابات.





وأضاف "أبو سعدة" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الهيئة القضائية المستقلة أخفت جميع المشاكل المتعلقة بالبطاقة الدوارة وتسويد البطاقات وأصبح الدخول إلى اللجان بطريقة مرنة، وكل الملاحظات التي تركز عليها كل المنظمات الدولية اختفت".





وأكد أن وجود هذه الهيئة ساعد على اختفاء كل أشكال التدخل مثل نقل موظفي الدولة إلى مقار الانتخابات ومنع دخول أنصار مرشحين بعينهم، موضحًا أن ما يحدث خارج اللجان هي مخالفات بسيطة ومعتادة ولن تنتهي ولكنها لا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.



