وزير الثقافة تفتتح الدورة 13 لمهرجان الحرف التراثية بالأوبرا

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية، وذلك مساء اليوم الأحد، بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم: "إن اهتمامنا بتنمية وتطوير مجال الحرف التراثية وما قد يرتبط بها من َمجالات فرعية، إنما هو جزء لا يتجزأ من الاهتمام بهويتنا الوطنية، والتي نسعى جميعاً من أجل صونها وحمايتها".



