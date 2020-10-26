وزير الثقافة تفتتح الدورة 13 لمهرجان الحرف التراثية بالأوبرا
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية، وذلك مساء اليوم الأحد، بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم: "إن اهتمامنا بتنمية وتطوير مجال الحرف التراثية وما قد يرتبط بها من َمجالات فرعية، إنما هو جزء لا يتجزأ من الاهتمام بهويتنا الوطنية، والتي نسعى جميعاً من أجل صونها وحمايتها".
وأضافت إيناس عبد الدايم "ماضون بكل عزم وإرادة نحو تفعيل وتأصيل كل ما من شأنه الحفاظ على موروثاتنا الثقافية، والتي نستهدف استغلالها في تعميق الوعي والانتماء بقيمة هذا الوطن، ومن خلال خلق أجيال جديدة قادرة على مجابهة كل الأفكار الهدامة التي تستهدف النيل من استقرار وأمنه، وذلك باستخدام كافة أشكال الفنون والثقافة".