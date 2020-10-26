هيكتور كوبر مرشح لتدريب مصر المقاصة





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مرشح لتدريب نادي مصر المقاصة في الموسم القبل بعد بيع النادي.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "كوبر أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني للمقاصة بعد بيع النادي"





وتابع: "أحمد كشري عقد جلسة مع المالك الجديد لنادي المقاصة من أجل تدريبهم في الموسم الجديد لكنهم لم يتفقوا بشأن الأمور المادية ليتم بدأ التفاوض مع هيكتور كوبر".



