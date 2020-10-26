"ساويرس" عن تكريم ممثل صهيوني في الجونة: "مش عايزين شعارات" (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على انتقاد تكريم الممثل الفرنسي الصهيوني المدعو جيرار دي بارديو، بالقول: "لازم نتخلى شوية عن الشعارات وما نكونش عصبيين أكتر من أصحاب القضية أنفسهم، طب ما نروح نشوف اللي بيطبعوا بجد، وما أكثرهم الآن، اللي عايز يحارب ياخذ بندقية ويروح يحارب إسرائيل، مش عايزين شعارات".

وتابع "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تنظيم مهرجان الجونة يعد رسالة بأن مصر لن تقف أمام أزمة فيروس كورونا، معقبًا: "لازم نتصدى لكورونا، حتى تكون مصر مذكورة في كل مكان، رغم أن قرار تنظيم المهرجان هذا العام كان صعبًا بسبب أزمة كورونا".

وأبدى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم الكامل لتكريم "مهرجان الجونة السينمائي"، الممثل الفرنسي الداعم للكيان الصهيوني "جيرارد ديبارديو"، مؤكدين أن هذا التكريم الذي يمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة، وتحديًا علنيًا واضحًا لموقف المثقفين المصريين وأعضاء النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل، والمتمسك بالمقاطعة الشاملة لكل من يدعم الاحتلال الإسرائيلي البغيض على حساب الحق الفلسطيني والعربي.

وطالبوا -وهم يرفضون كل صور التطبيع- القائمين على مهرجان الجونة، بإلغاء تكريم الممثل الفرنسي الداعم للكيان الصهيوني، وهو التكريم الذي لن يضيف إلى المهرجان إلا نقطة سوداء ستلاحقه دائمًا، خاصة مع توالي الاتهامات الأخلاقية للممثل الفرنسي.

وذكروا، إدارة المهرجان بأن ديبارديو قام بتمثيل ودعم إنتاج فيلم دعائي يدعو يهود العالم "لإعادة اكتشاف جذورهم التاريخية في أرض الميعاد"، وقام منذ أقل من عامين بتسويق التوقيع على بيان تحريضي في فرنسا يعبق برائحة الكراهية ضد كل من تسول له نفسه انتقاد الصهيونية "وإسرائيل".

وحيا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين -الموقعون على البيان- موقف الصحفيين والمثقفين والنقاد والفنانين، ومن أعلنوا موقفهم بوضوح ودون مواربة أو حسابات صغيرة، بإدانة هذا التكريم.

كما ثمن الموقعون موقف الزملاء الصحفيين الرافض للتطبيع، والمتمسك بقرار جمعيتهم العمومية؛ الذي يحظر التطبيع بكل صوره، ويدعمون موقفهم لمقاطعة جلسة تكريم هذا الممثل وعدم نشرها.

الموقعون:
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس
محمد خراجة
محمود كامل
محمد سعد عبدالحفيظ
عمرو بدر

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