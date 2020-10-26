أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
محمد جمال
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود أزمة كبيرة بين تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وعبدالله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق، وذلك في مباراة الفريق السماوي وأمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن كواليس الأزمة بين عبدالله السعيد والمدرب جاءت بسبب تغيير طريقة اللعب المعتادة.
وأوضح: "عبدالله السعيد اعترض على المدرب بمجرد إعلان الأخير تشكيل المباراة وذلك بسبب التغييرات الجزرية".
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