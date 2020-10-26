أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل





كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود أزمة كبيرة بين تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وعبدالله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق، وذلك في مباراة الفريق السماوي وأمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن كواليس الأزمة بين عبدالله السعيد والمدرب جاءت بسبب تغيير طريقة اللعب المعتادة.



