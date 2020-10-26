محافظ المنيا: استمرار أعمال فرز الأصوات بعد إغلاق جميع لجان الاقتراع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار أعمال فرز الأصوات بعد غلق أبواب لجان الاقتراع البالغ عددها 511 لجنة في تمام التاسعة مساء وانتهاء عملية التصويت من انتخابات مجلس النواب، حيث تم إغلاق اللجان دون أن ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالا من الناخبين وخاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني.

وأعرب المحافظ، عن شكره وفخره واعتزازه بمواطني محافظة المنيا في كل مدنها ومراكزها التسع، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب حيث استجابوا لنداء الوطن والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وخاصة المرأة المنياوية التي تثبت دائما وأبدا أنها شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

ووجه المحافظ، خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، ووجه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار والجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

كما أشاد المحافظ، بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020، وكذلك غرفة العمليات الفرعية، والغرف الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي استطاعت متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليومين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشيدا بالدور الذي لعبته غرفة العميات الرئيسية من تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية لتذليل أي مشكلة قد تعيق العملية الانتخابية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتخابات مجلس النواب 2020 المنيا الفجر

أخبار تهمك

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 10 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 4 ساعات

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 7 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

11:57 م

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

10:45 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه