عضو بـ"الشيوخ" عن انتخابات النواب: الريف الأعلى تصويتاً كالعادة (فيديو)
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
داليا الحسين
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علق عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 في مرحلتها الأولى التي عقدت على مدار يومين، قائلًا: "الريف ما زال الأعلى تصويتًا من المدن وهذا موجود منذ فترة طويلة بالإضافة إلى أن السيدات هن الأكثر مشاركة في العملية الانتخابية كما حدث في الاستحقاقات السابقة وبالأخص في أعقاب 30 يونيو".
وقال "حسين"، خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، إن هناك توقعات بأن تكون نسب المشاركة مابين 35-40% وهي نسبة مقبولة جدًا رغم التكهنات بعدم الإقبال الكبير في ظل جائحة "كورونا".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن غالبية الدوائر الفردية شهدت تنافسًا حقيقيًا، مشيرا إلى أنه من ضمن الظواهر التي رصدت هي النقل الجماعي للناخبين عبر "التكاتك" وكانت مشاركة فعالة.
وتابع: "هناك حركة وحيوية في هذه الانتخابات لم يكن يتوقعها كثيرون".
وأجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويحق التصويت في المرحلة الأولى، لعدد 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.
ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.
وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:
•الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.
•الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.
ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.
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