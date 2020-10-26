عضو بـ"الشيوخ" عن انتخابات النواب: الريف الأعلى تصويتاً كالعادة (فيديو)

علق عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 في مرحلتها الأولى التي عقدت على مدار يومين، قائلًا: "الريف ما زال الأعلى تصويتًا من المدن وهذا موجود منذ فترة طويلة بالإضافة إلى أن السيدات هن الأكثر مشاركة في العملية الانتخابية كما حدث في الاستحقاقات السابقة وبالأخص في أعقاب 30 يونيو".





وقال "حسين"، خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، إن هناك توقعات بأن تكون نسب المشاركة مابين 35-40% وهي نسبة مقبولة جدًا رغم التكهنات بعدم الإقبال الكبير في ظل جائحة "كورونا".





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن غالبية الدوائر الفردية شهدت تنافسًا حقيقيًا، مشيرا إلى أنه من ضمن الظواهر التي رصدت هي النقل الجماعي للناخبين عبر "التكاتك" وكانت مشاركة فعالة.





وتابع: "هناك حركة وحيوية في هذه الانتخابات لم يكن يتوقعها كثيرون".



