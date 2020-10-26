"مستقبل وطن": رفضنا من عرضوا علينا الأموال للانضمام للقائمة الوطنية فهاجمونا (فيديو)

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس النواب جيدة رغم أزمة فيروس كورونا.





وقال "الخولي"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن القائمة الوطنية من أجل مصر ضمت أحزابًا من مختلف التيارات السياسية.





وأضاف: "هناك من لم يترشحوا في القوائم الانتخابية هاجموا الحزب، وهناك البعض الآخر عرض علينا أموالا للانضمام إلى القائمة وعندما لم يقبلوا أخذوا في مهاجمة الحزب والقائمة".





وأكد، أن مصر تشهد حراكا سياسيا ومنافسة شريفة في انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تقف على الحياد بين جميع المرشحين في الانتخابات الحالية.



