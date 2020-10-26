محافظ قنا: سعيد بنسب المشاركة المرتفعة من الشباب بانتخابات النواب (فيديو)

أعرب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن سعادته بنسب المشاركة المرتفعة من شباب وفتيات المحافظة ومساعدتهم للآخرين في المقار واللجان الانتخابية.





وقال "الداودي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن كان هناك مشاركة بقوة من السيدات في هذه الظروف الاستثنائية بسبب ظروف كورونا.





وأضاف، أن الإقبال كان مكثفا في أغلب لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن المواطنين كان لديهم حرص ووعي على النزول والمشاركة.





ووجه، الشكر إلى رجال الأمن والقوات المسلحة للإشراف على عملية التأمين، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات من المرشحين في هذه الانتخابات.



