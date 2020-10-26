حمادة هلال يعتذر عن أغنية "الشرع محللي أربعة: "أنا عندي ثقافة شوية" (فيديو)
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللي أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعي القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذي يقدمه إلى جمهوره، متابعا: "أنا عندي ثقافة شوية، ومنذ سنوات لم تحدث أعمالي أي مشاكل، أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص، وأنا واحد بخاف ربنا".
وأضاف "هلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن، مستكملا: "أنا ماشي والفن هو اللي باقي، والحمد الله أنا شلت الخطأ الذي وقع في الأغنية"، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته وزوجته، مضيفًا: "أنا عمري ما أروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".
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