حمادة هلال يعتذر عن أغنية "الشرع محللي أربعة: "أنا عندي ثقافة شوية" (فيديو)

قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللي أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعي القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذي يقدمه إلى جمهوره، متابعا: "أنا عندي ثقافة شوية، ومنذ سنوات لم تحدث أعمالي أي مشاكل، أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص، وأنا واحد بخاف ربنا".



