جميلة عوض تتصدر محركات البحث بـ"لازم أعيش"





تصدر "مسلسل إلا أنا لازم أعيش" و"جميلة عوض" محركات بحث جوجل بعد عرض أول حلقات قصة "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" المعروضة عبر فضائية "dmc" المصرية.





حلقة أمس السبت، التى تعد أولى حلقات "لازم أعيش" للفنانة المصرية جميلة عوض وأحمد خالد صالح، شهدت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت الموقع إلى أن أول حلقة من حكاية "لازم أعيش" انتهت بمفاجأة زادت الجمهور تشوقا، وهى احتفال أحمد خالد صالح بعيد ميلاد خطيبته وتقديم هدية لها.





وكانت تلك الهدية عبارة عن فستان قدمه لها وطلب منها أن ترتديه، لكنها كشفت لجمهورها حقيقتها التى تخفيها على خطيبها وهى أنها مريضة بالمرض الجلدي "البهاق".



