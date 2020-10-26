"ماعت": انتخابات النواب نزيهة.. ولم نرصد مخالفات قوية (فيديو)

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إحدى المؤسسات المراقبة للانتخابات البرلمانية، إن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، لديها أبعاد معينة تقيّم من خلالها العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على مرحلة التصويت فقط.





وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن مرحلة التصويت من مراحل العملية الانتخابية يسبقها مراحل أخرى كثيرة من خلالها يتم تقييم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك أمرا إيجابيا يُحسب للدولة المصرية، وهو أن الدولة تمكنت في ظل الصراعات والحروب، ومواجهة الإرهاب وانتشار فيروس كورونا، أن تقيم هذا الاستحقاق الانتخابي.





وتابع: أن المرحلة التالية التي يتم من خلالها تقييم العملية الانتخابية هي مدى تطابق القوانين الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحرية الانتخابات وبالفعل كلها متوافقة مع المعايير الدولية.





واستطرد عقيل: أنه من خلال مراقبة عملية التصويت والدعاية، فيمكن أن نقول إنه تحققت نسبة كبيرة من النزاهة، باستثناء بعض الوقائع والخروقات التي تمت في مساحة الدعاية الانتخابية.



