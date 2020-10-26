"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

طقس الإثنين نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة
"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

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