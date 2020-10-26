"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.





طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الإثنين ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





الوصف الفني لخرائط الطقس: