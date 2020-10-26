جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرض نادى أرسنال لهزيمة على أرضه أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





بينما حقق نادي ساوثهامتون فوزا هاما على أرضه أمام نظيره نادي إيفرتون متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هذه المباريات:





1- إيفرتون 13 نقطة





2- ليفربول 13 نقاط





3- أستون فيلا 12 نقطة. ليستر سيتي 12 نقاط





4- ليدز يونايتد 10 نقاط





5- كريستال بالاس 10 نقاط





6- تشيلسي 9 نقاط





8- آرسنال 9 نقاط





9- ولفرهامبتون 10 نقاط.. ساوثهامبتون 10 نقاط





10- توتنهام 8 نقاط





11- وست هام 8 نقاط





12- مانشستر سيتي 8 نقاط





14- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط





15- مانشستر يونايتد 7 نقاط





16- برايتون ألبيون 4 نقاط





17- وست برومتش ألبيون 2 نقطة





18- بيرنلي 1 نقاط





19- شيفيلد يونايتد 1 نقاط



