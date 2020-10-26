جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
تعرض نادى أرسنال لهزيمة على أرضه أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما حقق نادي ساوثهامتون فوزا هاما على أرضه أمام نظيره نادي إيفرتون متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هذه المباريات:

1- إيفرتون 13 نقطة

2- ليفربول 13 نقاط

3- أستون فيلا 12 نقطة. ليستر سيتي 12 نقاط

4- ليدز يونايتد 10 نقاط

5- كريستال بالاس 10 نقاط

6- تشيلسي 9 نقاط

8-  آرسنال 9 نقاط

9- ولفرهامبتون 10 نقاط.. ساوثهامبتون 10 نقاط

10- توتنهام 8 نقاط

11- وست هام 8 نقاط

12- مانشستر سيتي 8 نقاط

14- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

15- مانشستر يونايتد 7 نقاط

16- برايتون ألبيون 4 نقاط

17- وست برومتش ألبيون 2 نقطة

18- بيرنلي 1 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 1 نقاط

20- فولهام 1 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي تشلسي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ 34 دقيقة

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 15 ساعة

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و نصف

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثانية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

11:57 م

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

10:45 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

11:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه