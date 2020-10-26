أمين "النواب": المجلس كان نشطا جدا من الناحية الرقابية

قال محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس 2015 جاء في ظروف دقيقة، حيث كانت مصر تعيش عزلة برلمانية، ولكن بعد فترة قصيرة تكون ائتلاف برلماني، مؤكدًا أن المجلس قدم الكثير خلال الخمس سنوات، حيث تم إصدار 887 تشريعًا، بإجمالي أكثر من 10 آلاف مادة.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المجلس عقد 369 جلسة عامة منهم 62 جلسة في ظل وجود جائحة كورونا، مضيفا أن مجلس النواب ركن من الأركان الضرورية وهو حلقة الوصل بين المواطنين والسلطة.



