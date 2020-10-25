رسميا.. بتروجت يتعاقد مع ثلاثي سبورتنج بالقسم الثاني

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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أعلن مسؤلو نادي سبورتنج أنتقال الثلاثي محمد سمير،وأحمد سمير وأحمد عادل لصفوف فريق بتروجت بالقسم الثاني.

وقام اللاعبين بالتوقيع للفريق البترولي في حضور علاء عبدالعال لمدة أربع مواسم بداية من الموسم المقبل ، حيث تم التواصل عن طريق وكيل الاعبين سيد مرعي،وتم الأتفاق مع المدير الفني، ومديرالكرة طارق حماد بفريق بتروجت ،وأنتهت النفاوضات بالتوقيع على العقود بشكل رسمي .

الجدير بالذكر أن فريق بتروجت حقق الفوز علي نظيرة المريخ في أخر جولة له لإنهاء الموسم بهدف مصطفي معوض مقابل لاشئ ، واحتل المركز الثاني برصيد42نقطة.

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