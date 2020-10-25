انتخابات النواب: 28.6 نسبة التصويت في محافظة الأقصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
تشير النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين بمحافظة الأقصر، إلى بلوغ نسبة التصويت في محافظة الأقصر إلى 28.6 من اجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن إجمالي من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الاقصر، والذين يبلغ عدد 836 ألف و759، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن من قاموا بالتصويت في الماراثون الانتخابي 2020 بالمحافظة يبلغ عددهم 239 ألف و904 ناخبًا وناخبة.

و أغلقت لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر أبوابها في الموعد المحدد لها بالتاسعة مساءً، حيث بدأت مرحلة الفرز في المحافظة، التي يتنافس فيها 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقاعد الفردي.

ويبلغ عدد المراكز الإنتخابية ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية، فيما تواصل حتى الان اللجان عمليات الفرز لبيان المرشحين الـ 6 الذين من المقرر خوضهم جولة الاعادة على مقعد الفردي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 11 ساعة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد فرز 75 % من لجان زفتى بالغربية.. "فودة" يحصل على 15 ألف و430 صوت مقابل 9 آلاف صوت لـ "يحيي"

المؤشرات الأولية: فوز مرشح حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى فى الغربية (صور)

195 لجنة اقتراع بالأقصر تفتح أبوابها لانطلاق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

استمرار توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالأقصر (صور)

زحام بلجان الاستفتاء على الدستور قبل إغلاقها في الأقصر (صور)

أطفال مدينة الإمام الأكبر يحتفلون بالاستفتاء على الدستور بحمل الأعلام الوطنية (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

11:57 م

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

10:45 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

11:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه