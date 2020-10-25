انتخابات النواب: 28.6 نسبة التصويت في محافظة الأقصر

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تشير النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين بمحافظة الأقصر، إلى بلوغ نسبة التصويت في محافظة الأقصر إلى 28.6 من اجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات.



وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن إجمالي من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الاقصر، والذين يبلغ عدد 836 ألف و759، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن من قاموا بالتصويت في الماراثون الانتخابي 2020 بالمحافظة يبلغ عددهم 239 ألف و904 ناخبًا وناخبة.



و أغلقت لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر أبوابها في الموعد المحدد لها بالتاسعة مساءً، حيث بدأت مرحلة الفرز في المحافظة، التي يتنافس فيها 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقاعد الفردي.



ويبلغ عدد المراكز الإنتخابية ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية، فيما تواصل حتى الان اللجان عمليات الفرز لبيان المرشحين الـ 6 الذين من المقرر خوضهم جولة الاعادة على مقعد الفردي.



