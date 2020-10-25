إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

تعرض عمر جابر مدافع فريق نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لشرخ في شظية القدم، بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.





وأكد الجهاز الطبي أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة في القاهرة بعد عودة البعثة للقاهرة.





وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.











