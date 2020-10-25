نشرة حوادث "الفجر": إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار





إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة





قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 132 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامها بالتطاول على قياداتها والتعدي على إحدى زميلاتها.





أكد تقرير الإتهام أن هدى جمال علي، مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بدائة عملها سلكت مسلكًا لا يتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والتعليمات.





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إحالة المدير القانوني ومحام بـ"مياه المنوفية" للمحاكمة العاجلة





قررت وزارة العدل في القضية رقم 91 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لقيامهما بإرتكاب مخالفات قانونية وإدارية.





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السيطرة على حريق شب بالقرب من نهر النيل بالمنيب





أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا إندلع في كمية من الهيش والبوص على ضفاف نهر النيل بمنطقة المنيب، غرب المحافظة، قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





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في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يساعد مسنة على إتمام عملية الإقتراع





قام أحد رجال الشرطة بمساعدة سيدة مسنة، علي الدخول إلي المقر الإنتخابي، وكذلك مساعدتها علي إتمام عملية الإقتراع بسهولة.





وتقدم الضابط إسلام الوكيل بمساعدة السيدة الستينية العمر، داخل أحد مقار محافظة الجيزة





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مصدر قضائي: منطقة الطالبية تشهد تزاحم في عدد الناخبين





قال مصدر قضائي، إن الأقبال علي اللجان الإنتخابية بمنطقة الطالبية، متزايد بشكل كبير جدا، وأن اللجنة تشهد تزايد في عدد الوافدين للإنتخابات منذ الصباح الباكر وحتي الآن.





وتابع المصدر، توجد كثافة في عدد الناخبين، وأن الغالبية من الوافدين يعلمون جيدًا من سيختارون، وعلي علم بكيفية الإنتخاب، إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.





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